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مذيعة تحرج مسؤولا بإدارة ترامب بشأن الرعاية الصحية: فين الخطة ؟!

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مذيعة تحرج مسؤولا بإدارة ترامب بشأن الرعاية الصحية: فين الخطة ؟!
مذيعة تحرج مسؤولا بإدارة ترامب بشأن الرعاية الصحية: فين الخطة ؟!

ضغطت المذيعة بريانا كيلار على مدير الاتصالات في البيت الأبيض ونائب السكرتير الصحفي، بريان مورجينسترن، للرد على سؤال حول موعد إطلاق خطة الرعاية الصحية التي تعهد بإعلانها الرئيس دونالد ترامب قريبًا، لتحل محل قانون أوباما كير.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، تحدث مورجينسترن عما فعله ترامب بالفعل بشأن الرعاية الصحية، قائلا إن الرئيس "ملتزم بحماية الشروط الموجودة مسبقًا" والتي تتعلق بخفض التكاليف وتوسيع نطاق الوصول.

لترد عليه كيلار قائلة: "الناس بالفعل سيصوتون في الانتخابات.. أين الخطة ؟"، لكن المسؤول الأمريكي تحدث عن إنجازات الرئيس، لتعرض المذيعة عليه مقطع فيديو لـ ترامب وهو يقول الأسبوع الماضي "لدي كل شيء جاهز".

وقالت مذيعة "سي إن إن" مرة أخرى: "كان ذلك قبل ستة أيام. أين الخطة يا براين؟"، ليرد: "سوف يطرحها الرئيس عندما يكون مستعدًا للقيام بذلك ويركز على توسيع الوصول وخفض التكاليف".

لتسأله كيلار مجددا "أين الخطة؟ أمامنا ستة أسابيع على الانتخابات. سيطرحها عندما يكون جاهزًا؟ الناس يصوتون. لقد كان يعد بذلك خلال الصيف، وقبل سنوات.. إنه يطلب من المحكمة العليا - في لحظة - التخلص من أوباما كير. يجب أن يكون لديه شيء ليحل محله إذا كان يفي بوعوده. أين الخطة؟".

لكن قال مورجينسترن، "إنني أقدر مثابرتك.. لقد سألتيني الآن نفس السؤال عدة مرات"، لترد المذيعة "إذن متى ستصدر الخطة".

ليرد "قريبًا جدًا.. وسيكون ترامب شديد الشفافية بشأنها".

وكان الرئيس ترامب تعهد بإلغاء خطة الرعاية الصحية المعروفة بـ"أوباما كير"، بينما يكافح المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن لتعزيزها.

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