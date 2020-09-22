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"الصحة العالمية": العالم يسجّل عددا أسبوعيا قياسيا لإصابات كورونا

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"الصحة العالمية": العالم يسجّل عددا أسبوعيا قياسيا لإصابات كورونا
"الصحة العالمية": العالم يسجّل عددا أسبوعيا قياسيا لإصابات كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت منظمة الصحة العالمية، أن العالم يسجّل عددا أسبوعيا قياسيا لإصابات كورونا وانخفاضا في الوفيات، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

 

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أن عدد الدولة المنضمة إلى التحالف العالمي COVAX لضمان التوزيع العادل للقاح المستقبلى المضاد لفيروس كورونا المستجد أصبح 156 دولة.

 

ويأتى الهدف من تحالف COVAX هو تقديم ملياري جرعة من اللقاحات الآمنة والفعالة حول العالم بحلول نهاية عام 2021،  حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

 

ويواجه العالم أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية، وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 31,405 مليون إصابة، بينهم أكثر من 967 ألف حالة وفاة، وأكثر من 22,990 مليون حالة شفاء.

 

 

 

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