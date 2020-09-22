الصحة العالمية: 200 لقاح ضد كورونا فى مرحلة التجارب

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس- خلال مؤتمر صحفى فى جنيف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية "إنه كلما جرى اختبار عدد أكبر من اللقاحات لإنهاء الجائحة، كلما زادت فرصة الحصول على لقاح آمن وفعال".

وأضاف "أنه ليس لدينا ما يضمن أن أى لقاح واحد قيد التطوير الآن سيكون ناجحا، لكن تاريخ تطوير اللقاحات يخبرنا أن البعض سيفشل والبعض الآخر سينجح".

وطالب بالعدالة فى علاج المصابين بالعدوى فى جميع أنحاء العالم، معتبرا أن أسرع طريق للقضاء على جائحة (كوفيد-19) وتسريع الانتعاش الاقتصادى هو ضمان تلقيح بعض الأشخاص فى جميع البلدان، وليس جميع الأشخاص فى بعض البلدان.