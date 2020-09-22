وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس- خلال مؤتمر صحفى فى جنيف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية "إنه كلما جرى اختبار عدد أكبر من اللقاحات لإنهاء الجائحة، كلما زادت فرصة الحصول على لقاح آمن وفعال".
وأضاف "أنه ليس لدينا ما يضمن أن أى لقاح واحد قيد التطوير الآن سيكون ناجحا، لكن تاريخ تطوير اللقاحات يخبرنا أن البعض سيفشل والبعض الآخر سينجح".
وطالب بالعدالة فى علاج المصابين بالعدوى فى جميع أنحاء العالم، معتبرا أن أسرع طريق للقضاء على جائحة (كوفيد-19) وتسريع الانتعاش الاقتصادى هو ضمان تلقيح بعض الأشخاص فى جميع البلدان، وليس جميع الأشخاص فى بعض البلدان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العالمية: 200 لقاح ضد كورونا فى مرحلة التجارب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.