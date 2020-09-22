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الصحة الفلسطينية: الاحتلال تسبب في إتلاف 100 ألف مسحة خاصة بـ كورونا

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الصحة الفلسطينية: الاحتلال تسبب في إتلاف 100 ألف مسحة خاصة بـ كورونا
الصحة الفلسطينية: الاحتلال تسبب في إتلاف 100 ألف مسحة خاصة بـ كورونا

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي، تسببت في إتلاف 100 ألف مسحة خاصة بفيروس المستجد، بسبب عرقلة إجراءات دخولها من الأردن إلى فلسطين بالتنسيق مع الأمم المتحدة قبل أيام.

واوضحت الكيلة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن ذلك أدى إلى حدوث نقص في المسحات الخاصة بإجراء فحص فيروس "كورونا"، مبينة أن ما هو متوفر الآن يكفي لـ 3 أيام فقط.

وأضافت أن وزارة الصحة ستعمل على ترشيد استهلاك المسحات المتوفرة، حيث يقتصر إجراء الفحوصات حاليا على المخالطين من الدرجة الأولى فقط، مشيرة الى أن هناك وعودا بوصول كميات كافية من المسحات غدا الأربعاء، في حين وصلت 20 ألف مسحة من منظمة الصحة العالمية الى قطاع غزة أمس.

وشددت وزيرة الصحة على أن العمل في الحد من انتشار فيروس "كورونا"، يتم وفق شقين الأول بالتقصي الوبائي للمجتمع، والثاني هو العلاجي ويتم من خلال تجهيز مشافٍ لعلاج "كورونا"، مؤكدة تجهيز الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس لعلاج مرضى "كورونا"، كما يجري العمل على تجهيز مستشفى عزون الذي تصله اليوم كافة التجهيزات على أن يتم افتتاحه غدا، كما سيتم تجهيز مشفى آخر في طوباس لذات الغرض.

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