واشنطن وأبو ظبي تعتزمان صياغة اتفاق بيع إف 35 لـ الإمارات

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات، تعتزمان صياغة اتفاق على صفقة بيع المقاتلة إف - 35 لأبو ظبي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد أن الإمارات يمكنها شراء مقاتلات إف 35 الأمريكية.
وقال ترامب: "لا مشكلة لدينا في بيع مقاتلات إف 35 إلى الإمارات".
وكان جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي أكد أن اتفاق السلام الأخير بين الإمارات وإسرائيل، يجب أن يزيد من احتمالية حصول أبو ظبي على طائرات F-35.
وأضاف صهر ترامب "من الواضح أننا سننظر إلى التقييم، وسنفعل كل شيء وفقًا للمعايير الصحيحة، لكنه أمر تبحثه وزارة الخارجية والجيش الأمريكي.
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