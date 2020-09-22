وفاة مشبوهة.. العثور على صحفي أمريكي مقتولا في إسطنبول

عثرت قوات الأمن التركي على الصحفي الأمريكي وصانع الأفلام الوثائقية أندريه فلتشك ميتًا في سيارته بمنطقة كاراكوي، في إسطنبول.

ووفقًا لصحيفة "حرييت" التركية، كان فلتشك، البالغ من العمر 57 عامًا، وزوجته إنديرا، استأجرا سيارة للسفر إلى إسطنبول من مقاطعة سامسون على البحر الأسود، حيث أمضيا هناك بضعة أيام برفقة سائقين.

وأضافت الصحيفة أنهم عندما وصلوا بالسيارة إلى فندق في كاراكوي في تمام الساعة 5:30 صباحًا، حاولت إنديرا إيقاظ زوجها. لكنه لم يرد، لتتصل بخدمات الطوارئ طلبا للمساعدة.

وعند وصول الفريق الطبي، أبلغتها بوفاة زوجها أندريه "روسي المولد"، وأغلقت الشرطة الشارع المتواجد به السيارة ليبدأ فريق تحقيق بتفتيش المنطقة.

وسجلت الشرطة وفاة الصحفي الأمريكي، على أنها "وفاة مشبوهة"، وفتحت تحقيقا في الأمر.

وتم سحب السيارة إلى ساحة انتظار بمركز الشرطة لتفتيشها، فيما نٌقِلت جثة فلتشك إلى مشرحة الطب الشرعي.

وأخذت الشرطة أقوال زوجة فلتشك والسائقين، لإجراء التحقيقات حول ملابسات الحادثة.