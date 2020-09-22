روسيا: العقوبات الأمريكية لن تؤثر على علاقتنا بإيران

علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، على قرار واشنطن بفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب انتهاك الاتفاق النووى، قائلة إن "العقوبات الأمريكية على إيران لن تؤثر على علاقتها بطهران".





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