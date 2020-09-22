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واشنطن تشترط على كينيا تحسين علاقاتها مع إسرائيل مقابل إبرام اتفاقية التجارة الحرة

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واشنطن تشترط على كينيا تحسين علاقاتها مع إسرائيل مقابل إبرام اتفاقية التجارة الحرة
واشنطن تشترط على كينيا تحسين علاقاتها مع إسرائيل مقابل إبرام اتفاقية التجارة الحرة

ذكرت صحيفة كينية، الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية اشترطت على نيروبي تطوير علاقاتها مع إسرائيل مقابل إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع واشنطن.

وقالت صحيفة "The East African" إن واشنطن طلبت من نيروبي التعهد بعدم دعم أي من المبادرات الدولية الرامية لمقاطعة إسرائيل، مقابل إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكينيا.

وأضافت الصحيفة أن واشنطن طلبت من نيروبي، أيضا، الامتناع عن أي تحرك يلحق الضرر بمصالح إسرائيل الاقتصادية.

ولم يصدر تعقيب رسمي من الحكومة الكينية، حول ما أوردته الصحيفة.

وكانت الحكومة الكينية قد بدأت في يوليو الماضي محادثات رسمية مع الإدارة الأمريكية لإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

يذكر أن حكومة نيروبي أعلنت دعمها لمبادرة "حل الدولتين" الرامية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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