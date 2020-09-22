الاردن: تسجيل 266 حالة اصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

دوت الخليج :- قال وزير الصحة الدكنور سعد جابر ان المملكة سجلت 266 حالة اصابة بفيروس كورونا منها 264 اصابة محلية .

وبين جابر خلال إيجاز صحفي في مركز إدارة الأزمات، أن الحالات توزعت كما يلي: 166 حالة من العاصمة عمان 25 من الكرك، 38 حالة من البلقاء 8 إربد و10 الزرقاء 3 حالات معان، حالة في عجلون 3 حالات مأدبا و10 حالات جرش.

و اشار انه تم تسجيل حالتي وفاة في مستشفيات المملكة اليوم.

وأوضح أنه أجري اليوم 12867 ألف فحصا مخبريا .

واضاف انه تم تسجيل اليوم 683 حالة شفاء من قيروس كورونا .