قبل المدارس… نصائح اليونسيف لسلامة الطلاب أثناء الدراسة، تنصح منظمة اليونسيف جميع القائمين على نظام التعليم بضرورة توخي الحذر في الفترة المقبلة مع بداية العام الدراسي الجديد وتأمل من الجميع سواء طلاب، معلمين أو أولياء الأمور تنفيذ تلك النصائح ألم بها من نفع عام للجميع وفي هذا المقال تعرف على نصائح منظمة اليونسيف.

نصائح منظمة اليونسيف لسلامة الطلاب

حددت المنظمة مجموعة من النصائح لا بد على الجميع تنفيذها في الفترة المقبلة وتشمل ما يلي:

التباعد الجسدي

ينبغي أن يكون التباعد بين كل طالب وآخر بمسافة لا تقل عن متر كامل ويتم تنفيذ ذلك كما يلي داخل المدرسة:

نصحت باستعمال اللافتات والعلامات الأرضية والتوجيهات التي تجعل هناك فاصل حوالي متر بين كل شخص وشخص.

ضرورة التباعد فيما بين المكاتب الموجودة في المدارس والاستراحات الخارجية واستراحة الغداء.

تهوية الفصول الدراسية أمر ضروري والتجمع أثناء الأنشطة الرياضية أمرا على درجة كبيرة من الخطورة ويجب عدم اتباعه.

إرتداء الأقنعة

هذا ونصحت اليونسيف بضرورة ارتداء الأقنعة القماشية فهي وسيلة من وسائل الحماية من الإصابة بذلك الفيروس اليد الذي قد يؤثر على سلامة الطلاب وأولياء الأمور:

يجب وضع اللافتات التي يتعلم من خلالها الطلاب كيفية ارتداء الأقنعة والتعامل في الفصل.

تعليم الطلاب كيفية خلع الأقنعة والتخلص منها بعد ذلك وهذا أمر يقوم به المعلمين، أولياء الأمور أو المرشدين في المدارس.

غسل اليدين

بشكل عام ينصح بغسل اليدين وتؤكد منظمة اليونيسيف في خلال نصائح تمنحها للطلاب والمعلمين بأن غسل اليدين خلال البوم الدراسي من الأمور الهامة وتكون الاستعدادات كما يلي: