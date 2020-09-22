عاجل.. تحطم مقاتلة روسية غرب موسكو

وجاء فى بيان المنطقة العسكرية الغربية، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "خلال القيام برحلة تدريب اعتيادية تعرضت مقاتلة من طراز سو-30 تابعة للمنطقة العسكرية الغربية لحادث فى مقاطعة تفير (شمال غرب موسكو)". وأشار البيان إلى أن طاقم الطائرة غادرها بأمان عن طريق الكرسى القاذف وفى طريقه الآن إلى قاعدة تمركزه. وأضاف البيان: "الطائرة تحطمت فى منطقة غابات، ولا يوجد دمار على الأرض. وتم إرسال لجنة من المنطقة العسكرية الغربية للوقوف على أسباب وظروف الحادث".

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