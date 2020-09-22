لأول مرة منذ 1944.. كورونا يحرم الفائزين من حفل جائزة نوبل هذا العام

وأعلنت مؤسسة نوبل، اليوم الثلاثاء، إلغاء حفل منح جوائز نوبل في ستوكهولم للمرة الأولى منذ 1944 واستبداله بحفل افتراضي بسبب جائحة كورونا.
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وقال رئيس مؤسسة نوبل إن حفل جوائز نوبل سيتم إلغاؤه هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبدلًا من ذلك، سيكون حفل توزيع الجوائز افتراضيا حيث يتخلل العروض فقرات من البلدان الأصلية للفائزين بالجوائز.
وكان القائمون على جائزة نوبل للسلام، أعلنوا في وقت سابق أن حفل تسليم الجائزة لعام 2020، والذي كان مقررا إقامته كما هو معتاد في مبنى مجلس مدينة أوسلو في 10 ديسمبر، سيقام هذا العام في شكل مصغر في جامعة المدينة بسبب جائحة فيروس كورونا.
كما ألغت مؤسسة نوبل، في وقت سابق، المأدبة الرسمية التي تقيمها سنويا في ديسمبر للفائزين بجوائزها في ستوكهولم للمرة الأولى منذ عام 1956 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
لكنها أكدت الإبقاء على إعلان المكافآت كما العادة في أكتوبر، وذلك وفق أعلنت المؤسسة.
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