الخطوات اليونانية ستكون مهمة.. أردوغان يعلن استعداده لاستئناف الحوار مع أثينا

أعلنت تركيا، اليوم الثلاثا، استعدادها للحوار مع اليونان بشأن الأوضاع في مياه شرق البحر المتوسط.
ووفقا لـ "تي أر تي" التركية، أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن استعداده لاستئناف الحوار مع اليونان بشأن المناطق البحرية المتنازع عليها في شرق المتوسط.
وقال " أردوغان": "أؤمن أن قرارات مهمة وبناءة سوف تخرج عن مؤتمر إقليمي يتم تنظيمه بمشاركة جميع الأطراف بما في ذلك القبارصة الأتراك".
وأضاف الرئيس التركي: "الخطوات اليونانية ستكون مهمة في تحديد كيفية التقدم في الاتفاق على تفعيل قنوات الحوار".
جاء ذلك، خلال لقاء ثلاثي عبر الفيديو كونفرنس بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
وفي وقت سابق من اليوم، دعت اليونان تركيا إلى تقديم إثباتات حول رغبتها في تخفيف التوتر بشرق المتوسط.
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