الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق نار عالمي قبل بداية 2021.. وتنفيذ حل الدولتين

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، أن خطر جائحة فيروس كورونا يزداد في المناطق المتأججة بالصراعات، لافتا إلى أن الوباء يذهب بكافة الاتجاهات ويجب التوحد في مواجهته.
وأضاف جوتيرتش، أنه مع بداية تفشي فيروس كورونا دعا إلى وقف إطلاق النار على الصعيد العالمي، مجددًا دعوته للجميع بأن نطبقه قبل نهاية العام.
وأشار إلى أن حملات الأخبار المضللة عن فيروس كورونا على الإنترنت تعتبر فيروسا ساما.
ولفت إلى أنه يجب العمل لوقف شامل لإطلاق النار في ليبيا، مؤكدا أن وجود المرتزقة يعرقل الحل بها.
أوأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن وقف إطلاق النار ما زال صامدا في إدلب السورية، مطالبا بالتوصل لحل للأزمة السورية.
ودعا جوتيرتش القادة الفلسطينيين والإسرائيليين للعمل لحل الدولتين.
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