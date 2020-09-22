رويترز: انفجار جنوب لبنان وقع في مخزن أسلحة لحزب الله نتيجة خطأ فني

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر أمني قوله إن انفجار جنوب لبنان وقع في مخزن أسلحة لحزب الله نتيجة خطأ فني.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن المعلومات الأولية تفيد بوقوع الانفجار الذي سمع دويه منذ قليل بجنوب لبنان، في منزل تابع لحزب الله.

وقالت صحيفة "الجديد" اللبنانية، إن الحزب فرض طوقًا أمنيًا في مكان الانفجار.

وأوضحت المصادر من عين قانا لصحيفة النهار أن لم يُعرف حتى الآن ما إذا كان سبب الانفجار صاروخًا إسرائيليًا أو عبوة ناسفة انفجرت في منطقة مأهولة ما أسفر عن سقوط جرحى ودمار في الممتلكات.

فيما ذكرت شبكة "إم تي في" أنه "يُرجح أن يكون المنزل الذي حصل فيه الانفجار مستودعًا للأسلحة"، موضحةً أن الصليب الأحمر تلقى اتصالات بشأن الانفجار في عين قانا وشوهدت سيارات إسعاف تابعة لحزب الله في المنطقة.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت في نبأ عاجل لها، بسماع دوي انفجار قوي، في منطقة عين قانا جنوب لبنان.

ووفقا لموقع "لبنان 24"، تشهد المنطقة الواقعة ما بين جباع وعين قانا في اقليم التفاح سحبًا دخانية مرتفعة، دون معرفة الأسباب المؤدية للانفجار.

وتداول ناشطون لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة من المنطقة التي حدث فيها الانفجار.