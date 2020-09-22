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الرئيس العراقي يؤكد أهمية ملاحقة مرتكبي جرائم القتل والاختطاف

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الرئيس العراقي يؤكد أهمية ملاحقة مرتكبي جرائم القتل والاختطاف
الرئيس العراقي يؤكد أهمية ملاحقة مرتكبي جرائم القتل والاختطاف

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أهمية ملاحقة مرتكبي جرائم القتل والاختطاف في البلاد.

وشدد صالح خلال استقباله رئيس مجلس الأمن الوطني العراقي، عبد الغني الأسدي، على "أهمية الحفاظ على الأمن الداخلي وتوفير الحماية للمواطنين وممتلكاتهم، ومواصلة الجهد الأمني في مكافحة خلايا داعش الإرهابي، وملاحقة مرتكبي الجرائم من قتل واختطاف واعتداء، ترسيخاً لسيادة الدولة وتحقيق العدالة"، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأشار إلى أهمية الارتقاء بعمل المنظومة الأمنية وتكثيف الجهد الاستخباراتي، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة، بما يحقق الامن والاستقرار في البلاد.

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