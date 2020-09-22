أخبار عاجلة
ضابطة تمارس الرذيلة مع مجرم شديد الخطورة مكلفة بمراقبته -
بيان هام من حزب الله وحركة أمل عن مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل -
إبراهيم حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع بيتسو موسيماني: هناك ضغوط إعلامية لإظهاره كـ مدرب معجزة -
كسر رقم رونالدو ويقترب من بيليه.. نيمار يصبح ثاني الهدافين في تاريخ المنتخب البرازيلي -
هاشتاج إيهاب جلال مطلب جماهيري في الإسماعيلي -
ميسي يسب قائد منتخب بوليفيا بألفاظ بذيئة.. فيديو -
نشرة كورونا الفنية| إصابة المخرج محمد سامي.. وتطورات الحالة الصحية لـ محمود الليثي -
دبلوماسى أرمنى: 4 آلاف جهادى موال لتركيا من سوريا وليبيا يقاتلون فى قره باخ -
حالات كورونا فى البرازيل تتجاوز 5 ملايين إصابة وتقترب من 160 ألف وفاة -
السعودية تستضيف محادثات لمجموعة العشرين حول التعافي الاقتصادي -

تركيا واليونان تبديان استعدادهما لاستئناف المحادثات الاستكشافية

أخبار عالمية تبليغ
تركيا واليونان تبديان استعدادهما لاستئناف المحادثات الاستكشافية
تركيا واليونان تبديان استعدادهما لاستئناف المحادثات الاستكشافية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركيا واليونان تبديان استعدادهما لاستئناف المحادثات الاستكشافية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، أن تركيا واليونان أبدتا الاستعداد لاستئناف المحادثات الاستكشافية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وزادت حدة التوتر، بين تركيا وقبرص واليونان فى البحر المتوسط بعد إعلان أنقرة عن مناورات عسكرية مع شمال قبرص غير المعترف بها دوليًا، ما دفع اليونان لإعلان حالة الاستنفار والاستعداد لأى تحرك تركي.

 

يأتى هذا بعد إعلان وسائل إعلام تركية أن أنقرة تنقل دبابات على الحدود اليونانية والذي جاء بعد تهديد أردوغان لليونان مؤخرا بعواقب وخيمة فى الميدان أو الحوار.

 

وأضاف أن اليونان أعلنت أنه لا حوار دون انسحاب جميع السفن التركية، حيث تعترض تركيا على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتى تقول "إن للجزر مثل ما للدول من مناطق اقتصادية خالصة".

 

وأوضح التقرير، أن الجزر اليونانية ستقطع الطريق أمام الأطماع التركية وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس قال "إن تركيا تتسبب فى زعزعة الاستقرار والسلام فى المنطقة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركيا واليونان تبديان استعدادهما لاستئناف المحادثات الاستكشافية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 