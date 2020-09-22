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عاجل.. سفينة التنقيب أوروتش رئيس تغادر تركيا باتجاه شرق المتوسط مجددًا

أخبار عالمية عبير العدوى 2020-09-22 15:59 تبليغ
عاجل.. سفينة التنقيب أوروتش رئيس تغادر تركيا باتجاه شرق المتوسط مجددًا
عاجل.. سفينة التنقيب أوروتش رئيس تغادر تركيا باتجاه شرق المتوسط مجددًا
كشفت مصادر تركية، اليوم الثلاثاء، عن أن سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" غادرت موانئ تركيا مجددًا فى صباح اليوم، باتجاه شرق المتوسط، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "سكاى نيوز عربية" منذ قليل. 

وكانت سفينة التنقيب التركية "أوروتش رئيس" عادت قبل أيام إلى ميناء أنطاليا التركى، بعد إعلان الاتحاد الأوروبى عزمه على توقيع عقوبات صارمة على أنقرة بسبب إصرار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على التنقيب غير المشروع عن النفط والغاز قبالة سواحل اليونان وقبرص فى بحر إيجه.

وتسعى تركيا للتنقيب عن النفط بشكل غير مشروع فى منطقة شرق المتوسط قبالة سواحل قبرص واليونان، وسط رفض دولى وإقليمى للانتهاكات التركية لحقوق جيرانها الدولتين العضوتين فى الاتحاد الأوروبى. 

 

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