فى خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التى تعقد دورتها الـ75، اليوم الثلاثاء، قال ترامب إن منظمة الأمم المتحدة قالت فى البداية إن فيروس كورونا لا ينتقل بين البشر.
كما طالب الرئيس الأمريكى بتحميل الصين مسؤولية تفشى فيروس كورونا، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن جهوده خفضت نسب الوفيات الناجمة عن كورونا فى الولايات المتحدة، قائلاً: "سنهزم فيروس كورونا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. ترامب يهاجم الصحة العالمية والصين مجددًا: سبب تفشى كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.