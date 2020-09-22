فيديو .. ترامب يهاجم الصحة العالمية والصين مجددًا: سبب تفشى كورونا

فى خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التى تعقد دورتها الـ75، اليوم الثلاثاء، قال ترامب إن منظمة الأمم المتحدة قالت فى البداية إن فيروس كورونا لا ينتقل بين البشر.

كما طالب الرئيس الأمريكى بتحميل الصين مسؤولية تفشى فيروس كورونا، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن جهوده خفضت نسب الوفيات الناجمة عن كورونا فى الولايات المتحدة، قائلاً: "سنهزم فيروس كورونا".