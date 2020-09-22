الأردن يسجل أعلى حصيلة إصابات منذ تفشي كورونا

أعلن وزير الصحة الاردني سعد جابر، اليوم الثلاثاء، الحصيلة اليومية لإصابات كورونا، والتي جاءت الاعلى منذ بدء تفشي الوباء في المملكة الأردنية الهاشمية.
قال جابر إن الأردن سجل حالة وفاة واحدة، و634 إصابة، وهي الحصيلة الأعلى على الإطلاق.
وأضاف جابر أنه من بين الإصابات هناك 627 إصابة محلية.
كذلك سجلت حالة وفاة لسيدة ثمانينة في أحد مستشفيات المملكة.
كما سجلت 180 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
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