سلطة انتقالية.. تعيين وزير دفاع سابق رئيسا جديدا فى مالي

بعد مطالبة المجتمع الدولى ومجموعة غرب أفريقيا "الإيكواس"، بضرورة إختيار رئيس انتقالي مدنى يقود الفترة الإنتقالية فى مالي، أعلنت اللجنة المشكلة من المجلس العسكري الحاكم، تعين باه نداووزير الدفاع السابق رئيسيا للبلاد، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا فى 18 أغسطس الماضي.

كما تم تعين العقيد آسيمي غويتا نائبا للرئيس الانتقالي فى مالي ، ومن المقرر أن يجري حفل التنصيب الرسمي يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر الجاري.

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يذكر أن العقيد باه نداو ولد في منطقة سيغو، في وسط مالي، وانخرط في القوات المسلحة المالية سنة 1973 قبل أن يتلقى تكوينا وتدريبات مختلفة كطيار في الكليات العسكرية في الاتحاد السوفيتي سابقا، ليلتحق بعدها بالقوات الجوية في بلاده ويُكمل دراساته العسكرية لاحقا في فرنسا.