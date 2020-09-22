سنهزم كورونا.. ترامب يدعو الأمم المتحدة لمحاسبة الصين بسبب تفشي الوباء

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن جهود بلاده خفضت نسب الوفيات الناجمة عن كورونا في الولايات المتحدة.
وأضاف ترامب، في كلمة له خلال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن واشنطن ستهزم فيروس كورونا، داعيا إلى تحميل مسؤولية تفشي الوباء للصين.
وطالب الأمم المتحدة أن تحاسب الصين على أفعالها فيما يخص فيروس كورونا، والتركيز على المشاكل الحقيقية في العالم.
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية قالت في البداية إن كورونا لا ينتقل بين البشر.
وأشار إلى أن أمريكا تعمل على 3 لقاحات ضد كورونا وهي في مراحلها الأخيرة، لافتا إلى أن بلاده أنتجت عددا غير مسبوق من أجهزة التنفس الصناعي لمواجهة الفيروس.
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