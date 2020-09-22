"ترامب" يطالب بمحاكمة عاجلة للصين وكلمة السر "كورونا"

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وخلال كلمة له كلمة مرتقبة أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة نشرت مجموعة من صحفيي البيت الأبيض مقتطفات منها، قال ترامب فيها: "أوقفت الصين في أولى أيام انتشار المرض، حركة النقل داخل البلاد، لكنها سمحت مع ذلك للطائرات بمغادرة أراضيها ونشر الإصابات في باقي أنحاء العالم".
ووصف الرئيس الأمريكي عدة مرات في كلمته المرض بـ"الفيروس الصيني"، مشددا على وجوب أن تحمل الأمم المتحدة الصين المسؤولية عن إجراءاتها.
وأكد ترامب مرارا في وقت سابق أن إدارته تحمل الصين كامل المسؤولية عن انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، متهما البلاد بإخفاء المعلومات عن تفشيه، وقائلا إنه كان بإمكان السلطات الصينية "وقف الوباء".
ويواجه الرئيس الأمريكي انتقادات واسعة بسبب أسلوب تعامل إدارته مع جائحة فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره في أواخر 2019 من مدينة ووهان الصينية، حيث تعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات (نحو 7 ملايين) والوفيات (حوالي 200 ألف) جراء الجائحة، الأمر الذي يزيد من الشكوك بشأن حظوظه في كسب انتخابات الرئاسة القادمة في 3 نوفمبر 2020.
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