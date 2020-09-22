فيديو| ترامب : سنوقف برنامج إيران النووى ومتفائل بالسلام فى الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعمل على وقف البرنامج النووى الإيرانى، مؤكدًا أنه يعمل بجد لوضع حد لانتشار الإرهاب فى الشرق الأوسط.





وفى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أعرب ترامب عن تفاؤله بمستقبل السلام فى منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن دولاً أخرى فى المنطقة ستنضم للسلام مع إسرائيل قريبًا.

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