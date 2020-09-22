روسيا : 160 وفاة و 6215 إصابة جديدة بكورونا

وأشار المركز فى بيان صحفى، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إلى ارتفاع العدد الكلى للوفيات جراء فيروس كورونا إلى 19649، بعد تسجيل 160 وفاة جديدة خلال اليوم الماضى.
ووفق المركز، فقد وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 917949 شخصا، بعد خروج 5976 مصابا من المستشفيات حيث كانوا يتلقون العلاج فيها.
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