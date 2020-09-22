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روسيا : 160 وفاة و 6215 إصابة جديدة بكورونا

أخبار عالمية أحمد جاد 2020-09-22 17:19 تبليغ
روسيا : 160 وفاة و 6215 إصابة جديدة بكورونا
روسيا : 160 وفاة و 6215 إصابة جديدة بكورونا
أعلن المركز الروسى لمكافحة انتشار فيروس ، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6215 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات فى البلاد إلى 1115810 حالة مؤكدة.

وأشار المركز فى بيان صحفى، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إلى ارتفاع العدد الكلى للوفيات جراء فيروس كورونا إلى 19649، بعد تسجيل 160 وفاة جديدة خلال اليوم الماضى.

ووفق المركز، فقد وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 917949 شخصا، بعد خروج 5976 مصابا من المستشفيات حيث كانوا يتلقون العلاج فيها.

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