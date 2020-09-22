رئيس الصين للأمم المتحدة : لا ننوى الدخول فى حروب باردة أو ساخنة

وفى كلمته أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، شدد شى بينج على ضرورة الاهتمام الدولى بالدول النامية، خاصة دول إفريقيا الفقيرة ومساعدتهم فى تخفيف آثار فيروس كورونا المستجد، متعهدًا فى الوقت ذاته بتقديم 50 مليون دولار من الصين لدعم خطة الأمم المتحدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
كما طالب رئيس الصين، دول العالم بالتصدى للأحادية، قائلًا إن "منظمة التجارة العالمية يجب أن تكون حجر الأساس للتجارة العالمية".
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، هاجم الصين خلال كلمته أمام الأمم المتحدة، مطالبًا بمحاسبة بكين فيما يتعلق بتفشى فيروس كورونا.
يذكر أنه بسبب قواعد الحجر الصحى المعمول بها فى نيويورك بسبب تفشى كورونا، قرر قادة الأمم المتحدة عقد أعمال الدورة الـ75 للجمعية افتراضيًا.
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