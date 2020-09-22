فرنسا تحذر تركيا من انتهاك سيادة الدول الأوروبية فى المتوسط

طالب دبلوماسى فرنسى، تركيا باحترام سيادة الدول الأوروبية فى المتوسط، لافتًا إلى أن قمة بروكسل ستبحث علاقة تركيا مع الاتحاد الأوروبى فى ظل التوترات التى تثيرها أنقرة مع الدولتين العضوتين بالاتحاد، اليونان وقبرص.





ووفقًا لتصريحات بثتها شبكة "سكاى نيوز عربية"، قال مصدر دبلوماسى فرنسى إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجرى مباحثات مع أردوغان قبل قمة بروكسل، لافتًا إلى أن فرنسا تدعم المبادرة الألمانية للوساطة بين تركيا واليونان. كما أوضح المصدر الدبلوماسى الفرنسى، أن قمة بروكسل ستبحث مسألة الهجرة والدور الذى تلعبة تركيا فى هذا الملف. وكانت دراسات أوروبية عدة اتهمت تركيا خلال الأونة الأخيرة، بأنها أصبحت الثقب الأسود لتسريب المهاجرين إلى أوروبا، وأن أنقرة لا تستخدم مليارات اليورو التى تتحصل عليها من الاتحاد الأوروبى نظير منع الهجرة غير الشرعية فى السيطرة على الملف، وإنما تحولت البلدات التركية إلى مقر لعصابات تهريب البشر.

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