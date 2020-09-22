الأولى عالميا.. وفيات كورونا في أمريكا تتخطى حاجز الـ 200 ألف

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية تخطت حاجز الـ 200 ألف حالة وفاة.
وقالت الجامعة التي تعتبر مصدرًا موثوقًا لإحصاءات فيروس كورونا حول العالم، إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت 200,005 حالات وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات بالمرض 6,861,211 حالة إصابة.
يأتي ذلك في وقت تحاول فيه الولايات الأمريكية إعادة فتح المطاعم، والأعمال الصغيرة، والمدارس، فيما وصلت حالات الإصابة بالفيروس إلى ذروتها في مونتانا، وأوتاوا، وويسكسون، وايومنغ.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح في مارس الماضي، بأن الحفاظ على عدد الوفيات بسبب الفيروس عند مستوى الـ 100 ألف والـ 200 ألف يشير إلى أن إدارته تعاملت بشكل جيد جدًا مع الجائحة.
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