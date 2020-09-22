في اتصال مع نتنياهو .. ولي عهد البحرين يؤكد أهمية اتفاق السلام مع إسرائيل لترسيخ الأمن والاستقرار

أفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، اليوم الثلاثاء، بأن اتصالًا هاتفيًا جرى بين ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وبحسب الوكالة، فقد أكد آل خليفة على أهمية تعزيز الأمن والسلم الدولي ومواصلة الجهود الداعمة للسلام والاستقرار والازدهار، لافتًا إلى أن توقيع اتفاق تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب يعزز من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت الوكالة أنه جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي في إطار تأييد السلام بين البلدين وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.