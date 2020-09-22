أفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، اليوم الثلاثاء، بأن اتصالًا هاتفيًا جرى بين ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وبحسب الوكالة، فقد أكد آل خليفة على أهمية تعزيز الأمن والسلم الدولي ومواصلة الجهود الداعمة للسلام والاستقرار والازدهار، لافتًا إلى أن توقيع اتفاق تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب يعزز من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط.
وأضافت الوكالة أنه جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي في إطار تأييد السلام بين البلدين وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في اتصال مع نتنياهو .. ولي عهد البحرين يؤكد أهمية اتفاق السلام مع إسرائيل لترسيخ الأمن والاستقرار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.