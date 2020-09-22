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اليونان تعلن إجراء أول محادثات مع تركيا منذ 2016

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اليونان تعلن إجراء أول محادثات مع تركيا منذ 2016
اليونان تعلن إجراء أول محادثات مع تركيا منذ 2016

أعلنت اليونان اليوم الثلاثاء إجراء أولى محادثاتها مع تركيا للمرة الاولى منذ عام 2016.

وكانت الرئاسة التركية أعلنت اليوم الثلاثاء أن أنقرة وأثينا على مستعدتان لبدء محادثات استطلاعية بشان خلافاتهما في شرق البحر المتوسط.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أبدى  استعداده للقاء رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن توافرت "النوايا الحسنة" من جانبه في الأزمة التي يتواجه فيها البلدان في شرق المتوسط.

لكن أمام الأمم المتحدة، اليومن قال أردوغان إن الخطوات أحادية الجانب التي تتخذها اليونان وقبرص الرومية منذ عام 2003 هي سبب المشاكل في المنطقة.

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