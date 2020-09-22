أعلنت وزارة الصحة في الإمارات أن الدولة حققت الرقم الثامن عالميًا والأول قياسًا بعدد السكان على صعيد فحوصات كورونا، بعد إجراء مليوني و18 ألفًا و274 فحصًا للكشف عن الفيروس.
وبحسب وكالة "وام" الإماراتية، جاء الإمارات في المركز الثامن عالميًا لأقل عدد من الحالات الإيجابية قياسًا بعدد الفحوصات.
وانخفضت أعداد الوفيات في الإمارات بنسبة 5.7% بين يوليو وأغسطس من 35 إلى 33 حالة، ليكون متوسط الوفيات في أغسطس 0.01 لكل 100 ألف حالة.
وعن الحالات الجديدة، تم إجراء 98,528 فحصا جديدا، كشفت عن تسجيل 852 إصابة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المشخصة إلى 86,447 حالة منذ بدء الوباء.
بينما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات تسجل رقمًا قياسيا عالميًا بشأن فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.