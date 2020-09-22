الإمارات تسجل رقمًا قياسيا عالميًا بشأن فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الإمارات أن الدولة حققت الرقم الثامن عالميًا والأول قياسًا بعدد السكان على صعيد فحوصات كورونا، بعد إجراء مليوني و18 ألفًا و274 فحصًا للكشف عن الفيروس.

وبحسب وكالة "وام" الإماراتية، جاء الإمارات في المركز الثامن عالميًا لأقل عدد من الحالات الإيجابية قياسًا بعدد الفحوصات.

وانخفضت أعداد الوفيات في الإمارات بنسبة 5.7% بين يوليو وأغسطس من 35 إلى 33 حالة، ليكون متوسط الوفيات في أغسطس 0.01 لكل 100 ألف حالة.

وعن الحالات الجديدة، تم إجراء 98,528 فحصا جديدا، كشفت عن تسجيل 852 إصابة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المشخصة إلى 86,447 حالة منذ بدء الوباء.

بينما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.