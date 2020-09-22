بريطانيا تفرض قيودا جديدة لمدة 6 أشهر لمواجهة "كورونا"

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، فرض قيود جديدة على في البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك في ظل ارتفاع معدل الإصابات خلال الفترة الأخيرة.

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن جونسون قوله - في خطاب أمام مجلس العموم البريطاني - "علينا التحرك فورا لتجنب عواقب أشد خطورة فيما بعد، موضحا أن الإجراءات التي ستطبق لمدة 6 أشهر تأتي بعد تجاوز أعداد الحالات المسجلة بالمستشفيات للضعف".

وأضاف: "أؤكد أن ذلك لا يعني العودة للإغلاق الشامل الذي طبق في مارس الماضي.. نحن لسنا بصدد إصدار توجيه عام بالبقاء في المنزل، ولسوف نضمن أن تبقى المدارس والكليات والجامعات مفتوحة لأن لا شيء أهم من التعليم والصحة والرفاه لشبابنا".

ولفت إلى أن للمؤسسات التجارية أن تباشر أعمالها بشكل متوافق مع مساعي منع الوباء، داعيا من يستطيع العمل من منزل أن يفعل ذلك، ووجه المطاعم والكافيهات بتقديم الخدمة على المائدة، باستثناء توصيل الطلبات.

كما أعلن توسيع نطاق الإلزام بارتداء الكمامات، ليشمل الباعة وسائقي التاكسي والعملاء بالأماكن المغلقة، باستثناء الموائد بالمطاعم، فضلا عن منع الرياضات بالأماكن المغلقة.

وكانت الإصابات بفيروس كورونا المستجد قد عاودت الارتفاع في المملكة المتحدة، لتسجل يوم /السبت/ الماضي أعلى معدل إصابات يومية منذ 8 مايو الماضي بـ 4422 حالة.