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بسبب إصابة حارس أمني بـ كورونا.. تأجيل القمة الأوروبية إلى شهر أكتوبر

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بسبب إصابة حارس أمني بـ كورونا.. تأجيل القمة الأوروبية إلى شهر أكتوبر
بسبب إصابة حارس أمني بـ كورونا.. تأجيل القمة الأوروبية إلى شهر أكتوبر

تقرر تأجيل القمة الأوروبية التي كانت مقررة في 24-25 سبتمبر إلى الأول والثاني من أكتوبر بعد اكتشاف إصابة بكوفيد 19.

وبحسب يورو نيوز، أعلن متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أن حارسًا مقربًا منه أصيب بفيروس .

وبحسب "يورو نيوز"، كتب المتحدث في تغريدة أن ميشال "أُبلغ اليوم أن حارسًا أمنيًا كان على تواصل مباشر معه مطلع الأسبوع الماضي، مصاب بكوفيد 19".

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