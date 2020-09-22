نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هولندا تسجل رقماً قياسياً جديداً في حالات الإصابة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت السلطات الصحية الهولندية اليوم الثلاثاء إنها سجلت رقماً قياسياً جديداً لحالات الإصابة بفيروس كورونا خلال أسبوع حتى اليوم 22 سبتمبر بلغ 13471 حالة بزيادة تتجاوز 60 في المئة على الرقم المسجل في الأسبوع السابق. وفي الأسبوع المنتهي يوم 15 سبتمبر سجل المعهد الوطني للصحة 8265 حالة جديدة. وسجل المعهد 33 حالة وفاة بالمرض في الأيام السبعة الماضية ارتفاعاً من 19 حالة في الأسبوع السابق.

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