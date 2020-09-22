أخبار اليمن : 3 جرحى بقصف سعودي على شدا صعدة

3 جرحى بقصف سعودي على شدا صعدة
أصيب 3 مواطنين اليوم بقصف صاروخي سعودي على مديرية شدا بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني أن جيش العدو السعودي استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح متفاوتة وتضرر عدد من منازل ومزارع الموطنين.
وأشار إلى تعمد الجيش السعودي باستهداف القرى الحدودية بالقذائف الصاروخية والمدفعية بصورة ممنهجة وبشكل يومي، إلى جانب القصف بالغارات الجوية والتحليق.
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