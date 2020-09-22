فيديو .. بوتين للأمم المتحدة: روسيا مستعدة لإقامة شركات بشأن لقاح كورونا





شدد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن موسكو، التى نجحت فى تسجيل أول لقاح فى العالم للوقاية من الفيروس التاجى، مستعدة لإقامة شراكات بشأن اللقاح الذى تنتجه.

وفى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، قال بوتين إن تعافى الاقتصاد العالمى سيحتاج إلى وقت طويل بسبب تداعيات جائحة كورونا، مؤكدًا أن روسيا ستواصل العمل لتحقيق السلام لجميع شعوب العالم.

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