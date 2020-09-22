أخبار عاجلة
كتالوج عروض بنده الجديد أحدث الخصومات من 14/10/2020 إلى 20/10/2020 -
عروض لولو ماركت على أسعار الجوالات وأقوي العروض في السعودية اليوم -
عروض العثيم الأسبوعية اقوي الخصومات والتخفيضات الحق العرض الآن -
أقوى عروض هايبر بنده الأسبوعية -
الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني maqtuaa وزارة الموارد البشرية -
توقع صرف المساعدة المقطوعة عبر رابط hrsd.gov.sa وزارة الموارد البشرية -
كيف احصل على رقم طلب المقطوعة للاستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان -
صندوق هدف يعلن عن صرف دعم 2400 ريال للعاملين في نشاط توجيه المركبات -
أبشر للتوظيف 1442 والاستعلام عن نتائج تقديم أمن المنشآت 2020 رتبة جندي -
رابط مباشر .. خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1442 عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تجنب حرب عالمية باردة جديدة

أخبار عالمية أحمد جاد 2020-09-22 17:20 تبليغ
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تجنب حرب عالمية باردة جديدة
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تجنب حرب عالمية باردة جديدة
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح الجمعية العامة السنوية للمنظمة، إلى وقف إطلاق نار عالمى لوضع حد للصراعات الأكثر سخونة بين دول العالم، والقيام بكل ما يمكن لتجنب حرب باردة جديدة، وخصوصا فى فترة يجتاح فيها دول العالم أجمع.

واعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع، سيتحدث ممثلو 193 دولة بينها الولايات المتحدة والصين خلال هذا الاجتماع الذى يعقد عبر الانترنت (افتراضيا) العام الحالى بسبب الوباء، وذلك بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

من جهة أخرى، ندد الأمين العام بالمنافسة الصينية الأمريكية المتصاعدة فى العالم، داعيا إلى إيجاد حلول للمشاكل العالقة بين الدولتين، وقال : "لن يتحمل عالمنا كل هذه الخلافات بين القطبين، الأكبر فى العالم، حيث أن لكل منهما قواعده التجارية والمالية وشبكة الإنترنت وقدراته فى مجال الذكاء الاصطناعى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تجنب حرب عالمية باردة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

 