أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله ثاني، اليوم الثلاثاء، أن الطريقة الوحيدة لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، هو حل القضية الفلسطينية عن طريق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.
وقال عبدالله الثاني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 75 إن أي تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تستند إلى حل الدولتين وأن تتضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".
وأضاف: "طريق السلام في الشرق الأوسط عن طريق إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967".
وتابع: "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو الصراع الوحيد الذي بدأ منذ تأسيس الأمم المتحدة، وما زال يتفاقم إلى يومنا هذا وكصاحب الوصاية الهاشمية، من واجبي الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ولكنّ مسؤولية حماية المدينة المقدسة تقع على عاتقنا جميعًا".
وتطرق العاهل الأردني في خطابه أمام الجمعية العامة إلى أزمة فيروس كورونا معتبرًا أن الجائحة أظهرت التصدعات في النظام العالمي.
وأردف: "لا يمكننا معالجة تداعيات جائحة فيروس كورونا إلا بإعادة تشكيل نظام العولمة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملك الأردن بـ الأمم المتحدة: الطريق الوحيد للسلام عبر إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.