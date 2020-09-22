أخبار عاجلة
كتالوج عروض بنده الجديد أحدث الخصومات من 14/10/2020 إلى 20/10/2020 -
عروض لولو ماركت على أسعار الجوالات وأقوي العروض في السعودية اليوم -
عروض العثيم الأسبوعية اقوي الخصومات والتخفيضات الحق العرض الآن -
أقوى عروض هايبر بنده الأسبوعية -
الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني maqtuaa وزارة الموارد البشرية -
توقع صرف المساعدة المقطوعة عبر رابط hrsd.gov.sa وزارة الموارد البشرية -
كيف احصل على رقم طلب المقطوعة للاستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان -
صندوق هدف يعلن عن صرف دعم 2400 ريال للعاملين في نشاط توجيه المركبات -
أبشر للتوظيف 1442 والاستعلام عن نتائج تقديم أمن المنشآت 2020 رتبة جندي -
رابط مباشر .. خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1442 عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -

نتنياهو: سنحول اتفاقنا مع البحرين إلى سلام اقتصادي وتكنولوجي وسياحي.. فيديو

أخبار عالمية تبليغ
نتنياهو: سنحول اتفاقنا مع البحرين إلى سلام اقتصادي وتكنولوجي وسياحي.. فيديو
نتنياهو: سنحول اتفاقنا مع البحرين إلى سلام اقتصادي وتكنولوجي وسياحي.. فيديو

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الاتصال الهاتفي الذي دار بينه وبين ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وقال نتنياهو عبر حسابه على موقع "تويتر": أجريت اتصالًا هاتفيًا مع ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد وكانت المكالمة رائعة وودية جدًا".

وأضاف: " أكدنا مرة أخرى مبادئ اتفاقيات السلام وكيف نجعل هذا السلام سلاما اقتصاديا وتكنولوجيا وسياحيا. ستسمعون عن الخطوات العملية قريبا".

وكانت وكالة الأنباء البحرينية، أفادت بأن اتصالًا جرى بين نتنياهو وولي العهد البحريني تم التأكيد خلاله على أهمية تعزيز الأمن والسلم الدولي ومواصلة الجهود الداعمة للسلام والاستقرار والازدهار.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال مجالات التعاون الثنائي في إطار تأييد السلام بين البلدين وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتنياهو: سنحول اتفاقنا مع البحرين إلى سلام اقتصادي وتكنولوجي وسياحي.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 