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وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 200 ألف حالة

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وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 200 ألف حالة
وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 200 ألف حالة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفيات في الولايات المتحدة تتجاوز 200 ألف حالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عتبة الـ200 ألف حالة، وهو أعلى رقم وفيات بكورونا تسجله دولة في أنحاء العالم.

وأفادت وكالة "رويترز"، بناء على إحصاءاتها، بأن عدد الإصابات المسجلة بعدوى في الولايات المتحدة يبلغ نحو 6.9 مليون حالة بينها أكثر من 200 ألف وفاة.

وأشارت بيانات الوكالة إلى أن نحو 800 شخص في المتوسط يتوفون أسبوعيا في الولايات المتحدة بسبب المرض، ويمثل هذا انخفاضا عن ذروة بلغت 2806 وفيات في يوم واحد تم تسجيلها في 15 أبريل.

وخلال الأشهر الأولى للجائحة اعتبر كثيرون، بينهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن حاجز 200 ألف حالة وفاة هو الحد الأقصى لعدد الأرواح التي يحتمل أن تفقد الولايات المتحدة جراء جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لبيانات "رويترز" فإن 6 من بين كل 10 آلاف مقيم في الولايات المتحدة توفوا بسبب الفيروس، وهو من أعلى المعدلات بين الدول المتقدمة.

وتعتبر الولايات المتحدة أول دولة عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

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