نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واشنطن تعلن عن خطط لسحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان 2021 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤول في البنتاغون، اليوم الثلاثاء، أن لدى الولايات المتحدة "خططا حذرة" لإمكانية سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول شهر مايو عام 2021.
وقال ديفيد هيلفي، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أمن المحيطين الهندي والهادئ، متحدثا أمام اللجنة الفرعية لشؤون الأمن بمجلس النواب الأمريكي: "أود أن أكون واضحا في أن الوزير (وزير الدفاع مارك إسبر) لم يصدر أوامر بتقليص عدد عسكريينا في أفغانستان إلى ما هو أقل من 4000 أو 5000 فرد. مع ذلك فلدينا خطط حذرة لسحب جميع الأفراد (من أفغانستان) بحلول مايو 2021 إذا تهيأت الظروف لذلك".
وذكر هيلفي أن الأوامر المعمول بها تقضي بتقليص عدد العسكريين الأمريكيين المنتشرين في أفغانستان من 8600 إلى ما بين 4000 و5000 شخص حتى أواخر نوفمبر المقبل.
وشرعت الولايات المتحدة في تقليص عدد عسكرييها المتواجدين في أفغانستان بعد توقيع اتفاق سلام مع حركة "طالبان" في العاصمة القطرية الدوحة، في 29 فبراير الماضي.
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