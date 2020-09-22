يضم الاردن و6 دول.. إطلاق "منتدى غاز شرق المتوسط" رسميا الثلاثاء

دوت الخليج :- توقع 7 دول، الثلاثاء، اتفاقية إيذانا بإطلاق منتدى غاز شرق المتوسط رسميا، بعد مصادقة حكومات هذه الدول في وقت سابق من العام الحالي على نظام تأسيس المنتدى كمنظمة إقليمية.

والدول التي ستوقع على الاتفاقية كأعضاء مؤسسين كل من الأردن ومصر وإسرائيل وقبرص (الرومية) واليونان وإيطاليا وفلسطين.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر مصرية أن التوقيع سيتم في مقر شركة "بتروجت" في القاهرة، بحضور سفراء الدول الأعضاء.

ونقلت وكالة أنباء قبرص الرومية "سي إن إيه" عن وزارة الطاقة القبرصية إن توقيع اتفاقية إطلاق المنتدى رسميا سيتم خلال مؤتمر يشارك فيه وزراء الطاقة في الدول السبع، سيعقد عبر تقنية الاتصال المرئي الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي.

وفي تل أبيب، نقلت تقارير إعلامية عبرية عن مسؤولين إسرائيليين إن وزراء الدول السبع سيوقعون ميثاقا لمنتدى جديد للطاقة في الشرق الأوسط.

ونسبت هذه التقارير لوزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز القول ان "منتدى الغاز لشرق المتوسط الذي كان حتى الآن مجرد منصة للنقاشات سيصبح في الحقيقة منظمة دولية".

ونسبت لمصدر إسرائيل آخر في قطاع الطاقة قوله ان "المنتدى سيساعد في إحلال تطبيع مرحب به في العلاقات في المنطقة، والذي سيساعد بدوره في تعزيز وتطوير قطاع الغاز في إسرائيل، وصادرات الغاز من إسرائيل لجيرانها وأوروبا ومناطق أخرى".

وأعلن عن تأسيس المنتدى في يناير/كانون الثاني 2019، وعقد ممثلو الدول المشاركة ثاني اجتماع في يناير 2020، ويهدف المنتدى إلى "تأمين احتياجات الأعضاء من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم" كما جاء في عقد التأسيس.

الاناضول