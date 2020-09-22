الاردن تسجل 683 حالة شفاء كاعلى حصيلة شفاء منذ بداية الجائحة

دوت الخليج :- قال وزير الصحة الدكنور سعد جابر ان المملكة سجلت 683 حالة شفاء و التي تعتبر الاعلى منذ بدء الجائحة . واعلن سعد جابر عن تسجيل 266 حالة اصابة بفيروس كورونا منها 264 اصابة محلية وحالتي وفاة .

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