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جونسون للبريطانيين: أعملوا من المنزل مع فرض قيود جديدة لـ 6 أشهر

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جونسون للبريطانيين: أعملوا من المنزل مع فرض قيود جديدة لـ 6 أشهر
جونسون للبريطانيين: أعملوا من المنزل مع فرض قيود جديدة لـ 6 أشهر

لندن ـ رويترز: طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون امس بالعمل من المنازل كلما أمكن ذلك، وأمر بإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر في محاولة لمواجهة الموجة الثانية سريعة الانتشار من مرض كوفيد19. وبعد أن حذر علماء الحكومة من زيادة معدل الوفيات في حالة عدم اتخاذ إجراء عاجل، قال جونسون إن القيود الجديدة في إنجلترا قد تستمر لستة أشهر إلا أنه لم يصل إلى حد معاودة فرض إجراءات العزل العام بشكل تام. وأضاف جونسون أمام البرلمان عقب اجتماعات طارئة مع وزراء وقادة الحكومات المفوضة في المملكة المتحدة “يؤسفني أن أقول إننا وصلنا، كما حدث في إسبانيا وفرنسا ودول كثيرة أخرى، إلى نقطة تحول خطيرة”. وبعد أسابيع فقط من حث الناس على بدء العودة إلى أماكن العمل، نصح جونسون موظفي الأعمال المكتبية بالبقاء في المنازل إذا كان بإمكانهم ذلك. وأمر بإغلاق كل الحانات والمطاعم وأماكن الضيافة الأخرى في الساعة العاشرة مساء اعتبارا من يوم الخميس، مع السماح فقط بتقديم خدمات الطعام والشراب على الطاولات. وقال إنه سيتم فرض الكمامات في المزيد من الأماكن مع فرض غرامات على الشركات التي تنتهك القواعد وسيتم الالتجاء إلى أساليب أشد صرامة لتطبيق القواعد وإنفاذها على غير الملتزمين. رغم ذلك، ستظل المدارس والجامعات مفتوحة الأبواب.

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