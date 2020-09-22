كورونا المستجد: تحديث التوصيات الأميركية بشأن انتقال كورونا عبر الهواء

156 دولة تنضم إلى خطة (كوفاكس) العالمية

ـ الصحة العالمية تعلق إيجابيا على اللقاح الروسي

ـ 3 وفيات و719 إصابة جديدة في الكويت

ـ نقص حاد في مسحات الفحص بفلسطين

ـ تونس تبلغ مرحلة وبائية حرجة وترفض إعادة الحجر الشامل

ـ سوريا تغلق الأقسام المخصصة لكورونا في مشفى الأسد الجامعي

ـ تحذير في إيران من موجة ثالثة

ـ استمرار تعليق لقاح “أسترازينيكا” في أميركا

ـ الإصابات في التشيك تتجاوز 50 ألفا

ـ روسيا تسجل لقاحا ثانيا منتصف أكتوبر

ـ بدء المرحلة الثالثة من اختبارات لقاح صيني في باكستان

واشنطن ـ عواصم ـ وكالات:

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها نشرت إرشادات عن احتمال انتقال فيروس كورونا المستجد من خلال جزيئات محمولة جوا بطريق الخطأ، وإنها ستقوم بتحديث توصياتها. وأضافت “نسخة مسودة من تغييرات مقترحة لهذه التوصيات نُشرت بالخطأ على الموقع الرسمي للمراكز”. ولم ترد المراكز حتى الآن على طلب رويترز للتعليق على موعد تحديث الإرشادات. وكانت الإرشادات، التي سحبتها المراكز بعد نشرها على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة المنصرم، توصي بأن يستخدم الناس أجهزة تنقية الهواء للحد من الجراثيم الموجودة في الجو داخل الأماكن المغلقة لتجنب انتشار المرض. وكانت المراكز حذرت من أن كوفيد19 يمكن أن ينتشر من خلال جزيئات محمولة جوا قد تظل معلقة في الهواء وتنتقل لمسافة تزيد على ستة أقدام. وتقول منظمة الصحة العالمية إنها تراقب “الأدلة الناشئة” على احتمال انتقال العدوى عبر الهواء. من جهة أخرى، قال تحالف تقوده منظمة الصحة العالمية إن 156 دولة انضمت إلى خطة (كوفاكس) العالمية التي تهدف إلى ضمان التوزيع العادل لإمدادات اللقاحات المستقبلية المضادة لكوفيد19.

وذكر بيان صادر عن المنظمة والتحالف العالمي لإنتاج الأمصال واللقاحات (جافي)، بعد مهلة انتهت الجمعة الماضية لتقديم تعهدات ملزمة، أن القائمة تضم 64 دولة أكثر ثراء ستلتزم بالتمويل ذاتي. وتستهدف (كوفاكس) تسليم ملياري جرعة من اللقاحات الآمنة والفعالة حول العالم بحلول نهاية عام 2021. من جهته، أعرب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوجي عن امتنان المنظمة للجانب الروسي لتطويره لقاح “سبوتنيك V” ضد فيروس كورونا المستجد. وقال كلوجي عقب اجتماع مع وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو: “تثمن منظمة الصحة العالمية عاليا الجهود التي تبذلها روسيا لتطوير لقاح ضد “كوفيد19″، “سبوتنيك V” مرة أخرى، أود أن أشكر روسيا على جهودها الممتازة لابتكار لقاح آمن وفعال”.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة في الكويت تسجيل 3حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالاضافة الى تسجيل 719 إصابة جديدة. الى ذلك، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن فلسطين تواجه نقصا حادا في مسحات فحص فيروس كورونا المستجد في وقت تم تسجيل 5 حالات وفاة بالفيروس. في السياق، بات الوضع الوبائي في تونس يثير الكثير من القلق، خاصة بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 10732 إصابة وتسجيل 159 حالة وفاة، وسط مطالب شعبية بإعادة فرض الحجر الصحي الشامل وإغلاق الحدود. كما يقود أيضا عدد من الأطباء التونسيين مبادرة لإعادة فرض الحجر الصحي الكامل لمدة ثلاثة أسابيع وحظر التجوال الليلي. في المقابل، أكد عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، الحبيب غديرة، في حديثه لوكالة “سبوتنبك” الروسية ، أن تطبيق الحجر الصحي الشامل لم يعد الحل المناسب لمجابهة النسق المرتفع للإصابات بمرض “كوفيد19″. وفي سوريا، أكد رئيس شعبة الإسعاف في مشفى الأسد الجامعي في العاصمة دمشق الدكتور سامي الأحمد، أن المشفى أغلق الأقسام الإضافية التي افتتحت مع بداية جائحة كورونا، وذلك بسبب تراجع عدد الحالات المشتبه بها يوميا من ما يفوق 140 حالة إلى أقل من 10 حالات يوميا.

دوليا، حذر علي رضا زالي رئيس لجنة مكافحة كورونا في طهران من أن الأسوأ لم يأت بعد في معركة ايران مع الجائحة. ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) عنه القول :”تظهر الإحصاءات أننا يمكن أن نشهد في القريب العاجل موجة ثالثة من فيروس كورونا”. وحذر من أن الموجة التالية قد تكون أسوأ من الموجتين الأوليين. الى ذلك، يستمر تعليق تجارب لقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية التي تعمل عليه بالتعاون مع جامعة “أكسفورد”، في أميركا، وسط جدل واسع وتساؤلات كبيرة بسبب النقص “الخطير” في التجارب على اللقاح المطبق على قرود الشمبانزي. بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية ‭ ‬‬تسجيل 5298 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 458061.

في السياق، أظهرت بيانات وزارة الصحة في جمهورية التشيك تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد19 حاليا 50 ألف حالة. وفي روسيا، نقلت وكالة تاس للأنباء عن جهاز مراقبة سلامة المستهلك الروسي قوله إن روسيا تتوقع تسجيل لقاح ثان محتمل للوقاية من كوفيد19 بحلول 15 أكتوبر. قام بتطوير اللقاح معهد (فيكتور) في سيبيريا، والذي أتم التجارب البشرية المبكرة عليه في الأسبوع الماضي. على صعيد متصل، بدأت في باكستان المرحلة الثالثة من اختبارات لقاح تطوره شركة صينية ضد فيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي تسجل فيه إسلام آباد تراجعا في حالات الاصابة بالفيروس، مما شجع السلطات على رفع جميع القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.