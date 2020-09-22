أخبار عاجلة
كتالوج عروض بنده الجديد أحدث الخصومات من 14/10/2020 إلى 20/10/2020 -
عروض لولو ماركت على أسعار الجوالات وأقوي العروض في السعودية اليوم -
عروض العثيم الأسبوعية اقوي الخصومات والتخفيضات الحق العرض الآن -
أقوى عروض هايبر بنده الأسبوعية -
الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني maqtuaa وزارة الموارد البشرية -
توقع صرف المساعدة المقطوعة عبر رابط hrsd.gov.sa وزارة الموارد البشرية -
كيف احصل على رقم طلب المقطوعة للاستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان -
صندوق هدف يعلن عن صرف دعم 2400 ريال للعاملين في نشاط توجيه المركبات -
أبشر للتوظيف 1442 والاستعلام عن نتائج تقديم أمن المنشآت 2020 رتبة جندي -
رابط مباشر .. خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1442 عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -

الهند تتخطى 5.5 ملايين إصابة بكورونا

أخبار عالمية تبليغ
الهند تتخطى 5.5 ملايين إصابة بكورونا
الهند تتخطى 5.5 ملايين إصابة بكورونا
دوت الخليج -
الهند تتخطى 5.5 ملايين إصابة بكورونا
رغم أن الهند سجلت تراجعا في عدد الإصابات بفيروس الجديد لأول مرة منذ شهر، فإن إجمالي عدد الإصابات بوباء كوفيد-19 تجاوز 5.5 مليون إصابة.

ففي أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء، تجاوزت أعداد الإصابات بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، في البلاد 5.5 مليون حالة، بحسب ما أفاد مراسلنا.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 75,083 حالة جديدة، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 5,562,664 إصابة.

ويعد هذا العدد من الإصابات في الهند أقل عدد إصابات يومي منذ نحو شهر، وفقا لرويترز.

كما أظهرت البيانات تسجيل 1,053 حالة وفاة جديدة بوباء كوفيد-19، لترتفع عدد حالات الوفاة الإجمالي الى 88,935 وفاة.

وتحتل الهند المركز الثاني عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة التي سجلت 6,857,703 إصابة، ويأتي خلفها البرازيل بـ 4,558,040 إصابة، ثم روسيا التي سجلت 1,105,048 إصابة.

كذلك تحتل الهند المركز الثالث من حيث عدد الوفيات بوباء كوفيد-19، حيث سجلت حتى اليوم الثلاثاء 88,935، بعد كل من الولايات المتحدة (199,881 وفاة) والبرازيل (137,272 وفاة).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند تتخطى 5.5 ملايين إصابة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

 