أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 97 خرقاً لوقف النار في الحديدة

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قوى العدوان ارتكبت 97 خرقاً لوقف النار في الحديدة

أفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 97 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية. قوى العدوان ارتكبت 97 خرقاً لوقف النار في الحديدةأفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 97 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضح المصدر أن الخروقات المسجلة شملت محاولة تقدم في حيس واستحداث تحصينات قتالية في الجاح، وتحليق طائرة حربية في أجواء مدينة حيس وأربع طائرات تجسسية في أجواء الفازة والتحيتا وكيلو16. وأشار إلى تسجيل 24 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 289 قذيفة و63 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

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