أعلى رقم فى العالم.. وفيات كورونا فى أمريكا تتجاوز 200 ألف

وأفاد إحصاء لرويترز، بأن نحو 800 شخص فى المتوسط يُتوفون أسبوعيا فى الولايات المتحدة بسبب مرض كوفيد-19 الذى يسببه الفيروس، ويمثل هذا انخفاضا عن ذروة بلغت 2806 وفيات فى يوم واحد تم تسجيلها فى 15 أبريل.

وخلال الأشهر الأولى للجائحة، اعتبر كثيرون أن حاجز 200 ألف حالة وفاة هو الحد الأقصى لعدد الأرواح التى يُحتمل أن تُفقد فى الولايات المتحدة جراء كورونا.