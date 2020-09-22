وأفاد إحصاء لرويترز، بأن نحو 800 شخص فى المتوسط يُتوفون أسبوعيا فى الولايات المتحدة بسبب مرض كوفيد-19 الذى يسببه الفيروس، ويمثل هذا انخفاضا عن ذروة بلغت 2806 وفيات فى يوم واحد تم تسجيلها فى 15 أبريل.
وخلال الأشهر الأولى للجائحة، اعتبر كثيرون أن حاجز 200 ألف حالة وفاة هو الحد الأقصى لعدد الأرواح التى يُحتمل أن تُفقد فى الولايات المتحدة جراء كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أعلى رقم فى العالم.. وفيات كورونا فى أمريكا تتجاوز 200 ألف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.