هولندا تسجل رقما أسبوعيا قياسيا جديدا فى حالات الإصابة بفيروس كورونا





قالت السلطات الصحية الهولندية يوم الثلاثاء، إنها سجلت رقما قياسيا جديدا لحالات الإصابة بفيروس كورونا خلال أسبوع حتى يوم 22 سبتمبر، بلغ 13471 حالة بزيادة تتجاوز 60 فى المئة على الرقم المسجل فى الأسبوع السابق.

وبحسب رويترز، فى الأسبوع المنتهى يوم 15 سبتمبر، سجل المعهد الوطنى للصحة 8265 حالة جديدة. وسجل المعهد 33 حالة وفاة بالمرض فى الأيام السبعة الماضية ارتفاعا من 19 حالة فى الأسبوع السابق.

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