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أول تعليق من تميم بن حمد على وقف إطلاق النار في ليبيا

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أول تعليق من تميم بن حمد على وقف إطلاق النار في ليبيا
أول تعليق من تميم بن حمد على وقف إطلاق النار في ليبيا

علق تميم بن حمد أمير قطر على قرار وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأعلن تميم الداعم لمليشيات الوفاق والتدخل التركي في ليبيا، عن ترحيب الدوحة بقرار وقف إطلاق النار في ليبيا.

وادعى أن قطر ستواصل العمل مع الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها.

كما زعم أن قطر تؤيد تسوية سياسية شاملة في ليبيا تضمن وحدة وسلامة أراضيها.

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